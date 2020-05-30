Москва обновила суточный рекорд по осадкам за последние 140 лет

«Еще никогда, за всю 140-летнюю историю наблюдения за погодой, 29 мая не было в столице таким дождливым. К 18:00 в осадкомеры на метеостанции ВДНХ попало 37,3 миллиметра осадков, что на 11,2 миллиметра больше, чем у прежнего рекордсмена, 2015 года. Это составляет 73% от майской нормы», — пишет Леус.

Синоптик добавил, что в Московской области воды было еще больше. На первом месте — Красногорск (47,4 миллиметра).

В субботу, 30 мая, в столице до +26 градусов, переменная облачность, возможны кратковременные дожди гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. 31 мая резко похолодает до +15, сильные дожди продолжатся.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что лето в столице начнется с похолодания. Температура воздуха в первые дни июня будет ниже нормы на четыре-пять градусов.