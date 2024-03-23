23 марта 2024, 05:17
Появились фотографии изнутри здания Crocus City Hall
Фотографии изнутри здания Crocus City Hall появились в распоряжении «360». На кадрах — выгоревшие помещения.
Фотограф запечатлел картину последствий пожара в Crocus City Hall — выгоревшие стены, разбитое стекло, сгоревшее оборудование. В помещении еще присутствует задымление.
Спасателям удалось зайти в концертный зал, который был эпицентром пожара. В зрительном зале долгое время была высокая температура, крыша помещения рухнула.
Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов, проливают конструкции и ликвидируют мелкие очаги возгорания.
Следователи СК России продолжают работать на месте происшествия. Назначены генетические, дактилоскопические и баллистические экспертизы.
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Стрельба в Crocus City Hall
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