Эксклюзив 23 марта 2024, 05:17 Появились фотографии изнутри здания Crocus City Hall

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Фотографии изнутри здания Crocus City Hall появились в распоряжении «360». На кадрах — выгоревшие помещения.

Фотограф запечатлел картину последствий пожара в Crocus City Hall — выгоревшие стены, разбитое стекло, сгоревшее оборудование. В помещении еще присутствует задымление.

Спасателям удалось зайти в концертный зал, который был эпицентром пожара. В зрительном зале долгое время была высокая температура, крыша помещения рухнула.

Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов, проливают конструкции и ликвидируют мелкие очаги возгорания.

Следователи СК России продолжают работать на месте происшествия. Назначены генетические, дактилоскопические и баллистические экспертизы.