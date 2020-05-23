Более 60 гектаров земли засеяли плодовыми и ягодными культурами в Подмосковье

«Наряду с весенними посевными работами в Подмосковье активно ведутся работы в садоводческих хозяйствах и питомниках. Порядка 62 гектаров многолетних плодово-ягодных насаждений заложено на сегодняшний день в области», — сказал Андрей Разин.

Министр добавил, что клубники, смородины и малины посажено около 46,4 гектара; груш, яблонь и сливы — 9,3 гектара. Кроме того, более 6 гектаров заняли плодовые и ягодные питомники.

Ранее Андрей Разин сообщал, что в Коломенском городском округе хозяйством «Коломенская ягода» в этом сезоне высажено более 30 отечественных сортов вишни с последующей посадкой сада этой осенью на площади более 10 гектаров и в будущем году на площади более 100 гектаров.