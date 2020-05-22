Экспорт сельхозпродукции Подмосковья увеличился на четверть

«Продукцию агропромышленного комплекса Подмосковья стали чаще покупать за рубежом. Объем экспорта за первый квартал этого года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы отправили на экспорт сельхозпродукции на 246,2 миллиона долларов», — сказал Андрей Разин.

Основными экспортируемыми товарами Подмосковья являются продукты глубокой переработки сельского хозяйства — мясо, молоко, зерно, также белки, животные жиры.

«Наибольшим спросом готовая пищевая продукция из нашего региона пользуется в странах СНГ — это Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие — примерно 75%. Также мы экспортируем в Турцию, Иран, Сирию, Францию, Германию. Большой потенциал в Подмосковье по экспорту в Китай», — отметил Андрей Разин.

Крупнейшими экспортерами Подмосковья являются завод «Кристалл» и предприятие по переработке овощей «Фрито лей мануфактуринг» из Каширы, «Московская пивоваренная компания» и фабрика «Ахмад Ти» из Мытищ, производители продуктов питания из зерна, злаков и молока — серпуховский «Маревен фуд Сентрал», истринская «Нутриция», солнечногорская «Барилла Рус»; производители кондитерских изделий — ступинский «Марс», люберецкий «Полет», домодедовский концерн «Шоколадница» и другие.