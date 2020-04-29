Более 400 тонн клубники в год будут выращивать в новом комплексе в Воскресенске

Новый тепличный комплекс построят в Воскресенске. В нем будут выращивать более 420 тонн клубники в год. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Источник фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства Подмосковья

«Тепличный комплекс предполагается разместить на шести гектарах. При выходе на полную мощность предприятие будет производить более 420 тонн ягод в год. Начать его возведение планируется уже в этом году. Ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие следующего года», — сказал Андрей Разин.

Комплекс будет строить действующий в Крыму сельхозпроизводитель ООО «Ягодная поляна». Предприятие выращивает клубнику с 2011 года.

Источник фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства Подмосковья

Министр отметил, что открытие комплекса позволит создать 35 новых рабочих мест. Там смогут работать местные жители.

По мнению Разина, выращивание клубники в теплицах поспособствует снижению цены на ягоды и позволит обеспечить жителей Московской области и столицы качественной продукцией вне зависимости от времени года.