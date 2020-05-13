Урожая больше в 100 раз. Солнечногорская ферма вырастит новые сорта клубники и малины

На ферме в деревне Тараканово под Солнечногорском за лето соберут в сто раз больше урожая. Теперь там начали выращивать новые сорта клубники и малины.

Сегодня солнечногорская ферма вовсю готовится к лету. Хозяин убрал свыше 20 тонн мусора и восстановил пашню. В основном посадил ягоды разных сортов.

Из знатного урожая — смородина, голубика, малина. Примерно через месяц здесь появится и органическая клубника, рассказал владелец фермы Алексей Демин.

Источник фото: телеканал «360»

Вот это клубника сорта Клери, которую я у себя выращиваю в поле. Сейчас посажено 20 тысяч кустов. В этом году ожидаемый урожай может быть от десяти тонн и выше Алексей Демин.

А еще здесь посадили больше ста видов хвойных растений — для будущего лабиринта в виде таблицы Менделеева. Фермер пообещал создать ее на этой земле к 2025 году. Пока что это в планах.

Источник фото: телеканал «360»

Ферма занимает больше 20 гектаров земли. Появилась она в 2016 году. За это время приобрела популярность не только в Солнечногорске, но и за его пределами.

Ягоды и садовые растения здесь покупают жители из Москвы и всей области.