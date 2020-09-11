Более 500 рабочих мест представили на ярмарке вакансий в Солнечногорске

«Многие предлагают неплохие условия, от 50 до 60 тысяч рублей, с адекватным графиком работы и с оплатой транспортных расходов своих сотрудников», — отметил первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Виталий Виноградов.

Вот, например, «Харвал Энтерпрайзис». На этом предприятии из европейских стекол изготавливают столы, двери, окна и много чего еще. Организация активно расширяется и берет новых сотрудников. Очень ждут менеджеров, геодезистов, прорабов, инженеров, сборщиков и операторов.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы готовы взять сотрудников без опыта работы, если у людей есть потенциал», — рассказали менеджеры по персоналу компании «Харвал Энтерпрайзис».

На ярмарке у соискателей есть редкая возможность поговорить сразу со всеми и пройти предварительное собеседование. Даже резюме не требовали.

Источник фото: телеканал «360»

Жителям, пропустившим это мероприятие, не стоит отчаиваться. Вакансии можно будет найти онлайн.

«Если вы не успели попасть на ярмарку, есть такой портал — „Работа в России“. Там будут все вакансии, заявленные нашими работодателями. Еще вы можете обратиться в центр занятости», — пояснила директор солнечногорского центра занятости населения Татьяна Денисова.