Названы вакансии с зарплатой выше 100 тысяч рублей в регионах России

«Лидеры по числу высокооплачиваемых не Москва и Петербург, как можно было бы подумать, а регионы Крайнего Севера. На Чукотке зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии — в 20,7%, в Магаданской области — 19,1%, в столице таких лишь 18,3%», — приводит издание сообщение аналитиков.

Инженеру-экологу в угольном портовом терминале на Чукотке предлагают 150 тысяч рублей в месяц, а участковому геологу в Забайкалье — чуть меньше 120 тысяч рублей. Начальник производства в цехе мягкой мебели в Новосибирске и главный зоотехник в Красноярском крае могут рассчитывать на зарплату от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Все будет зависеть от их успехов в работе.

Есть высокооплачиваемые вакансии и в других регионах. Главному инженеру в Ярославле и заместителю генерального директора в Иваново предлагают 200 тысяч рублей в месяц. Труд технолога сырного цеха в Твери оценили в 150 тысяч рублей.

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии для работы на удаленке. Хорошо зарабатывать из дома могут инженеры автоматизированного тестирования, менеджеры по подбору персонала, программисты и составители технической документации.