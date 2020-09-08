Вакансии поваров и программистов стали самыми высокооплачиваемыми в сентябре

Работодатели готовы платить самую высокую зарплату IT-специалистам, дизайнерам, врачам-рефлексотерапевтам и шеф-поварам. Это самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре.

Еще одна интересная вакансия с высокой зарплатой появилась в сфере онлайн-образования. Работодатель искал тимлид-специалиста в команду из шести разработчиков. Ему предлагали зарплату в размере 200 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

Такой же уровень заработной платы предлагают специалисту по сетям передачи данным. Он должен иметь опыт работы от трех лет и уметь работать с протоколами динамической маршрутизации.

Чуть меньше сможет получать дизайнер мебели с умением проектировать в программах PRO100 или KD. Он сможет зарабатывать 170 тысяч рублей в месяц. Врач-рефлексотерапевт будет получать 150 тысяч рублей в московском реабилитационном центре. А шеф-повар на фабрике-кухне премиум-класса — 150-180 тысяч в месяц.

Ранее стало известно, в каких регионах россияне получают самую высокую зарплату. Среди лидеров оказались Чукотка, Ямало-Ненецкий округ и Москва.