Почти 40 тысяч жителей Подмосковья нашли работу с помощью службы занятости

Министр социального развития области Ирина Фаевская заявила, что в службу занятости с зимы 2020 года подали 303,2 тысячи заявлений. Люди просили предоставить услуги в сфере занятости.

«Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 230,8 тысячи человек», — отметила Фаевская.

Сейчас в областном банке вакансий находятся 50 тысяч предложений, Из них 68,7% — по рабочим специальностям. Кроме того, 94% компаний готовы платить зарплату, которая выше прожиточного минимума в Подмосковье.

По информации ведомства, на начало сентября уровень безработицы в регионе составил 3,56% к численности экономически активного населения. Уровень общей безработицы в Московской области, по данным Росстата, равен 3,8%. В целом по России этот показатель — 6,2%, по Центральному федеральному округу — 4%.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что безработица в России выходит на докризисный уровень. Об этом написал RT.

Ранее стало известно, что Подмосковье входит в тройку регионов по индексу рынка труда. Впереди только Москва и Санкт-Петербург.