Более 40 заблудившихся спасли в лесах Подмосковья летом

С начала теплого сезона в подмосковных лесах потерялись 44 человека. Из них 34 — в июне. Всех заблудившихся удалось найти.

С наступлением тепла многие начинают чаще отдыхать в лесах. Прогулка или сбор грибов может закончиться печально — увлекшись на пару минут, можно потерять обратную дорогу. Так, с начала этого лета в лесах области заблудились 44 человека, рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

«За лето в лесах потерялось 44 человека. В июне — 34 человека, а основной пик пришелся на начало сезона ягод и первых грибов — последние две недели июня. Тогда в лесу заблудилось 25 человек. Все найдены, живы», — рассказал Филимонов.

В прошлом году за такой же период в лесах потерялись 56 человек. Положительной динамики удалось добиться благодаря информационной работе и проекту «лавочки-навигаторы в лесах».

После сообщения о потере в лесу служба спасения передает информацию диспетчерам и лесникам. На помощь отправляются не только они, но и поисковые отряды МЧС России, «Лиза Алерт», «Мособлпожспаса».

Председатель комитета лесного хозяйства Олег Баженов добавил, что большинство людей потерялись в Дмитровском лесничестве. Там заблудились семь человек. Еще по шесть — в Наро-Фоминске и Ногинске, 5пять — в Сергиевом Посаде, по четыре — в Орехово-Зуеве и Истре, три — в Ступине, по два — в Звенигороде и Подольске и по одному — в Бородинском, Луховицах, Шатуре и Клину.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о том, как будет обеспечена безопасность отдыхающих в летний сезон в Подмосковье.