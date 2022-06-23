Уникальные лавочки-навигаторы помогут не потеряться в лесах Подмосковья

Многие уже слышали про очень интересную инициативу, которая реализуется в Московской области: это лавочки-навигаторы, которые расставляют в лесах. Они действительно могут помочь не потеряться. На них указаны направление и расстояние до ближайшего населенного пункта.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, решение с виду очень простое, но достаточно действенное. Такие лавочки помогут не только не заблудиться, но и просто отдохнуть, присесть во время долгой прогулки по лесу. Проекту в Подмосковье уже примерно два года. Лавочки расставляют там, где чаще всего теряются люди.

«Широкий положительный отклик такая инициатива получила не только у жителей, проект был отмечен губернатором Московской области Андреем Воробьевым в номинации „Прорыв года“. Всего в лесах Подмосковья на сегодняшний день установлено 830 лавочек, из них 63 — с начала этого года», — рассказал Георгий Филимонов.

Каждая лавочка остается функциональной, все они качественно сделаны, а навигация, которая на них нанесена, максимально простая и понятная. До конца года в Подмосковье собираются установить еще 130 таких лавочек.