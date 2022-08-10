Более 300 пенсионеров побывали на фестивале йоги в Балашихе

Участники программы «Активное долголетие» из 60 округов Подмосковья приняли участие в його-фестивале. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Фестиваль объединил более 300 пенсионеров, которые приехали в Балашиху со всего региона. Самой старшей участнице фестиваля было 85 лет! Для гостей работала ярмарка, были организованы тематические мастер-классы, лекции, зоны медитации и многое другое, но главный акцент был сделан на йоге. Опытные тренеры провели тренировки и рассказали, что эта практика — отличный способ отвлечься от проблем и подтянуть тело.

В этом году занятия йогой в клубах «Активного долголетия» посетили свыше 115 тысяч пенсионеров. Помимо этого, долголеты бывают на интересных экскурсиях, участвуют в мастер-классах и конкурсах, пробуют новые виды спорта и рукоделия, и даже играют свадьбы.

«Активное долголетие» посещают около 180 тысяч жителей Подмосковья. Ознакомиться с активностями и записаться на ближайшее занятие можно на портале. Проект реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева.