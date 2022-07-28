Более 180 тысяч пенсионеров стали участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье

В Подмосковье больше 180 тысяч пенсионеров стали участниками популярного проекта «Активное долголетие». Для них придумывают новые занятия и активности. Особенной популярностью среди представителей пожилого поколения пользуются экскурсии, занятия скандинавской ходьбой и йогой.

«Свыше 180 тысяч пожилых жителей посещают губернаторский проект „Активное долголетие“. Проект стремительно развивается, а участников привлекают новые активности, например, сап-серфинг», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Стать участником проекта очень просто — нужно только записаться на ближайшее занятие. Это можно сделать через портал «Активного долголетия» в электронном виде. Каклюгина отметила, что все участники проекта хорошо и активно проводят время, у них появляются новые знания и навыки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в санаториях России в этом году отдохнут более 25 тысяч льготников из Подмосковья.