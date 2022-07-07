Пара пенсионеров из клуба «Активное долголетие» поженилась в Балашихе

Владимир Маслов и Ирина Шмелькова познакомились в 2021 году. Первая встреча состоялась на занятиях физкультурой по программе «Активное долголетие». Год спустя пара сыграла свадьбу.

Ирина — работник торговли, ей 62 года. Владимир — инженер, ему 71. Отношения новобрачные узаконили в Балашихинском ЗАГСе. «Активное долголетие» поздравило пару и пожелало долгих лет совместной жизни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в санаториях России в этом году отдохнут более 25 тысяч льготников из Подмосковья.