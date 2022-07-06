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    06 июля 2022, 13:12

    Пенсионеры из Подмосковья научились кататься на сапах благодаря «Активному долголетию»

    Анастасия Аброськина

    Подмосковный проект «Активное долголетие» открыл больше возможностей для пенсионеров. Они бесплатно осваивают сап-серфинг, учатся кататься на самокатах и берут в аренду велосипеды.

    Пенсионеры из Подмосковья научились кататься на сапах благодаря «Активному долголетию» | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что с начала лета бесплатной арендой велосипедов и самокатов воспользовались более двух тысяч участников проекта.

    Чтобы взять велосипед, достаточно показать социальную карту жителя Подмосковья

    Ирина Каклюгина.

    Она напомнила, что точки проката доступны в каждом округе Подмосковья. Они находятся в парках и других местах отдыха.

    Пенсионеры из Подмосковья научились кататься на сапах благодаря «Активному долголетию» | Изображение 2

    «У участников „Активного долголетия“ много возможностей — от рукоделия и компьютерной грамотности до экскурсий по региону», — подчеркнула Каклюгина.

    По ее словам, пенсионеры успешно осваивают спортивные направления.

    Совсем недавно наши долголеты освоили сап-серфинг, а сейчас пробуют самокаты

    Ирина Каклюгина.

    Эти активности уже доступны участникам проекта «Активное долголетие» в Сергиевом Посаде, Воскресенске и Лобне.

    Пенсионеры из Подмосковья научились кататься на сапах благодаря «Активному долголетию» | Изображение 3

    Адреса с бесплатным велопрокатом можно увидеть по ссылке.

    Проект появился по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Ранее мы рассказали, как «Активное долголетие» помогает старшему поколению развиваться и путешествовать.