Пенсионеры из Подмосковья научились кататься на сапах благодаря «Активному долголетию»

Подмосковный проект «Активное долголетие» открыл больше возможностей для пенсионеров. Они бесплатно осваивают сап-серфинг, учатся кататься на самокатах и берут в аренду велосипеды.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что с начала лета бесплатной арендой велосипедов и самокатов воспользовались более двух тысяч участников проекта.

Чтобы взять велосипед, достаточно показать социальную карту жителя Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что точки проката доступны в каждом округе Подмосковья. Они находятся в парках и других местах отдыха.

«У участников „Активного долголетия“ много возможностей — от рукоделия и компьютерной грамотности до экскурсий по региону», — подчеркнула Каклюгина.

По ее словам, пенсионеры успешно осваивают спортивные направления.

Совсем недавно наши долголеты освоили сап-серфинг, а сейчас пробуют самокаты Ирина Каклюгина.

Эти активности уже доступны участникам проекта «Активное долголетие» в Сергиевом Посаде, Воскресенске и Лобне.

Адреса с бесплатным велопрокатом можно увидеть по ссылке.

Проект появился по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Ранее мы рассказали, как «Активное долголетие» помогает старшему поколению развиваться и путешествовать.