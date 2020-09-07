Более 300 млн килограммов макулатуры отсортировали подмосковные КПО за полтора года

«Созданная в Подмосковье абсолютно новая информационная инфраструктура обработки данных по сбору и утилизации отходов позволяет нам довольно точно, в режиме реального времени отслеживать, в каком объеме и на какие фракции предприятиями сортируются образуемые в Подмосковье бытовые отходы», — сказал Евгений Хромушин.

Он добавил, что недавно был запущен информационный ресурс двабака.рф, который по определенному алгоритму собирает посекундно данные об объемах сортируемых КПО отходов.

«Если взять, к примеру, отдельные фракции, то можно увидеть, что у нас уже более 322 млн килограммов макулатуры и картона было отсортировано и направлено на вторичную переработку, начиная с 2019 года. Это соизмеримо с объемом 128 млн пачек стандартной офисной бумаги формата А4. Приблизительно такой объем новой бумажной продукции производит средний по размерам целлюлозно-бумажный комбинат за год. Раньше эти отходы попали бы в землю, так как вывозились на мусорные полигоны для захоронения или в ближайший овраг. Теперь старая упаковка, коробки и бумага приобретают вторую жизнь», — отметил Евгений Хромушин.

Источник фото: РИА Новости

Больше всего макулатуры было отсортировано на КПО «Экоград» в Зарайске (более 87,5 млн кг), КПО «Прогресс» в Рошале (свыше 76,7 млн кг) и КПО «Восток» в Егорьевске (более 47,3 млн кг). Информацию о том, какой объем ТКО отсортировали остальные КПО, можно узнать на сайте двабака.рф

Реформа системы по обращению с ТКО в России началась в 2019 году. Менее чем за два года Московской области удалось построить эффективную систему обращения с ТКО — в регионе введены в эксплуатацию восемь новых современных предприятий по переработке отходов, оснащенных по последнему слову техники, организованы и приведены к единому стандарту более 110 тысяч контейнерных площадок для сбора ТКО, отобраны региональные операторы, закуплен новый парк автотехники и контейнерного парка, внедрена система электронного мониторинга за работой регоператоров.

По данным проведенных исследований о количестве и морфологическом составе твердых коммунальных отходов Московской области, бумага и картон составляют 19% в общем объеме ТКО. Всего в Подмосковье образуется более 7,7 миллиона тонн ТКО в год, в том числе 3,4 млн тонн — из Москвы.