Более 3,5 тысячи жителей Подмосковья получили работу на комплексах по переработке отходов

До конца 2021 года в Подмосковье будет введено в эксплуатацию еще три КПО, на которых жителям Подмосковья предоставят еще 1,5 тысячи рабочих мест.

«Приоритет в трудоустройстве на комплексах по переработке отходов предоставляется местным жителям тех городских округов, где открыты КПО. Всего в общей сложности на современных предприятиях по обращению с отходами до конца следующего года будет создано 5 тысяч рабочих мест», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На действующих КПО трудятся специалисты разного уровня квалификации — от операторов различных ручных и высокотехнологичных узлов сортировочного оборудования, водителей и машинистов, обслуживающих технику, до высококлассного инженерно-технического персонала — экологов-менеджеров по реализации вторсырья, бригадиров, специалистов по охране труда и безопасности производства и экономистов. Работников трудоустраивают согласно действующему трудовому законодательству. Для сотрудников предусмотрен бесплатный корпоративный транспорт и спецодежда.

Помимо 11 новых современных КПО, на территории Московской области строится 4 завода по термической утилизации отходов. Работа этих предприятий позволит трудоустроить еще несколько тысяч областных специалистов различной квалификации.