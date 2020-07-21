КПО в Сергиевом Посаде сможет ежегодно перерабатывать на 600 тысяч тонн отходов больше

Комплекс по переработке отходов «Север» в Сергиевом Посаде сможет увеличить мощность работы. Там будут перерабатывать на 600 тысяч тонн мусора больше. Для этого правительство Московской области подписало соглашение с компанией «РТ-Инвест» и ППК «РЭО». Проект поможет увеличить мощность работы и других КПО региона.

Соглашение между правительством Московской области, компанией «РТ-ИНвест» и ППК «Российский Экологический Оператор» направлено на увеличение мощностей подмосковных комплексов по переработке мусора.

«Московская область на сегодняшний день является одним из лидеров в части выполнения показателей федерального проекта по формированию комплексной системы обращения с ТКО. Инвестиционные проекты, запланированные к реализации на территории региона, находятся в высокой степени готовности, в связи, с чем планируется предоставление мер поддержки со стороны РЭО», — уточнил генеральный директор ППК «РЭО» Илья Гудков.

Соглашение позволит увеличить мощность переработки отходов на 600 тысяч тонн в год на КПО «Север» в Сергиевом Посаде.

Мощности увеличат и на комплексах по переработке отходов «Юг» и «Дон» в Коломенском и Каширском округах.

«Ввод в эксплуатацию новых КПО позволил перераспределить нагрузки на новые современные предприятия и остановить мусорные потоки на старые полигоны. За пять лет в регионе закрыто 29 из 39 старых мусорных полигонов, все они доставляли, мягко говоря, проблемы населению и вред природе. Важным этапом в развитие индустрии станет создание на базе действующих КПО сети предприятий глубокой переработки отходов (полимеров). К примеру, компания «РТ-Инвест» построит на своих предприятиях КПО «ЮГ» и КПО «Север» два комплекса по переработке полимеров (ПЕТФ, ПНД, ПВД) во вторичные прозрачные ПЭТФ, ПНД и ПВД гранулы, которые востребованы за рубежом и станут экспортным сырьем», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Также в рамках соглашения в регионе построят новые комплексы по переработке отходов.

К 2023 году в Подмосковье создадут отрасль переработки полимеров. Это создаст более 3,5 тысячи новых рабочих мест и переработку четырех миллионов тонн полимерных отходов в год.

«Извлечение из отходов полезных фракций полимеров, их переработка и дальнейшая утилизация в полезную продукцию — одна из задач реформы обращения с отходами, позволяющая добиться нулевого захоронения. Мы отбираем на своих комплексах до 18-ти различных фракций пластиков. С запуском рядом с КПО предприятий по производству гранул, мы ускорим внедрение в нашей стране замкнутого цикла обращения полимеров», — отметил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.