Карта купелей Подмосковья: где окунуться на Крещение

Крещение — один из главнейших и важнейших в православии праздников. По традиции, в ночь с 18 на 19 ноября верующие окунаются в ледяную воду. В 2020 году для жителей Подмосковья подготовили около 200 специально оборудованных для купания мест. «360» подготовил карту с главными купелями.

Опытные моржи посоветовали подмосковным жителям заранее подготовиться к купанию в ледяной воде при помощи закаливания и контрастного душа. Перед поездкой к проруби нужно перекусить — ледяная вода сжигает калории. С собой рекомендуется взять коврик или тапочки с закрытым носом, чтобы не стоять босым на льду или снегу. А одежду выбрать свободную, без сложных застежек, чтобы она легко снималась и надевалась.

Разогревать замерзшее после купания тело следует полотенцем, а не алкоголем. Спиртное перегрузит сердце, не согреет, а охладит организм еще сильнее. Пить лучше чай или травяные отвары. Если накануне Крещения желающий искупаться чувствует малейшее недомогание, от поездки к проруби лучше отказаться. Также нужно поступить тем, у кого есть хронические заболевания.

Кашира

1. Купель, Колодезный переулок, город Кашира.

2. Купель в честь святого великомученика Пантелеймона, улица Коммуны, вблизи дом 31, город Кашира.

3. Купель в деревне Хитровка.

4. Купель в честь иконы Божией Матери «Всецарица», вблизи храма Флора и Лавра, Ямской проезд, город Кашира.

5. Купель в деревне Большое Руново.

Клин

1. Купель вблизи церкви, Советская площадь, дом 18, строение 1, город Клин.

2. Церковный пруд около Боголюбского храма в деревне Покровка.

3. Холодный пруд в городе Высоковск.

4. Церковный пруд, усадьба Демьяново, город Клин.

Коломна

1. Купель, Троицкий храм, дом 147а, поселок Кирова.

2. Купель, Храм Казанской иконы Божией Матери, деревня Грайвороны.

3. Купель, Богородицерождественский храм, деревня Богородское.

4. Купель, храм Успения Божией Матери, село Андреевское.

Красноармейск

1. Возле Храма Александра Невского у спуска к реке Воря.

Красногорск

1. Подворье Патриарха Московского и всея Руси ー храм Димитрия Солунского, берег реки Истра, село Дмитровское.

2. Пруд на территории Храма Святой Елисаветы, улица Опалиха, микрорайон Опалиха.

3. Пруд на территории филиала Главного УпДК при МИД России МЗК «МОСКОУ КАНТРИ КЛАБ», поселок Нахабино.

Краснознаменск

1. Новое озеро в городском парке.

Лыткарино

1. Карьер Волкуша, территория вейк-парка «Wake4you».

Можайск

1. Купель, Святой колодец преподобного Ферапонта, деревня Исавицы.

2. Пруд, деревня Сивково.

3. Можайское водохранилище, деревня Горетово.

4. Пруд, деревня Павлищево.

5. Плотина, деревня Мокрое.

6. Источник, деревня Зачатье.

Мытищи

1. Купель на территории Троицкого храма, село Троицкое.

2. Пяловское водохранилище, Успенский храм, улица Центральная, дом 18-а, деревня Витинево.

3. Купель на территории Никольского храма, улица Никольская, дом 1, поселок Николо-Прозорово.

Озеры

1. Пруд, село Белые-Колодези.

2. Купель на святом источнике, деревня Комарево.

3. Купель на святом источнике, улица Советская, дом 136, село Сосновка.

4. Пруд в селе Сенницы-2.

Подольск

1. Улица Рабочая, 5Б, Парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина.

2. Территория Бань Алексеева, улица Генерала Смирнова, дом 1, корпус 1, микрорайон Кузнечики, город Подольск.

Раменское

1. Купель, Святой источник Феодоровской Божией матери, село Гжель.

2. Купель на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы, село Верхнее Мячиково.

3. Прорубь на Верхнем пруду, село Синьково.

4. Купель, Никитская церковь, село Софьино.

5. Купальня-крестильная «Иоанна Крестителя», Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник», улица Колхозная, дом 33, село Быково.

6. Прорубь на пруду в селе Карпово.

7. Прорубь на Кратовском пруду, улица Молодцова, городское поселение Кратово.

Серебряные Пруды

1. Купель на источнике в честь князя Александра Невского, деревня Нижняя Пурловка.

2. Купель на святом источнике иконы «Всех скорбящих радость», село Петрово.

3. Купель на источнике в честь великомученицы Параскевы Пятницы, село Мягкое.

Сергиев Посад

1. Водопад «Гремячий Ключ», деревня Взгляднево.

2. Макаркин пруд, возле дома 11а по улице Королева, город Пересвет.

3. Купель у Храма Преображения Господня, село Радонеж.

4. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, село Богородское.

Солнечногорск

1. Иордань на озере Сенеж, город Солнечногорск.

2. Иордань на озере Сенеж, улица Подмосковная, город Солнечногорск-7.

3. Купальни на территории Богородицерождественского храма, деревня Поярково.

4. Купель в честь царевича Алексея, деревня Новая.

5. Купель, Патриаршее подворье святителя Алексия митрополита Московского, деревня Исаково.

6. Купель, Алексиевский храм, деревня Середниково.

7. Источник «Чудо архангела Михаила в Хонех», деревня Сергеевка.

8. Карьер в деревне Толстяково.

9. Пруд на плотине в деревне Головково.

10. Купель на площадке перед ДК, деревня Пешки.

11. Купель, площадь у ЦСДК «Ложки», деревня Ложки.

12. Часовня-купальня на святом источнике, храм Рождества Пресвятой Богородицы, деревня Льялово.

13. Иордань, пруд около Храма Рождества Пресвятой Богородицы, улица Дзержинского, поселок Поварово.

14. Купель на территории дома Притч, Тверецкий проезд, дом 16А, дом Голубое.

Руза

1. Пруд у Богородицерождественского храма, сельское поселение Колюбакино.

2. Левый берег реки Рузы, Знаменская церковь, село Комлево.

3. Храм Казанской Божией матери, правый берег река Руза, деревня Брыньково.

Черноголовка

1. Река Пруженка, храм Иоанна-Предтечи, село Ивановское.

2. Река Пруженка, Свято-Никольский храм, деревня Макарово.

Шатура

1. Храм Спасо-Преображенский, село Андреевские Выселки.

2. Храм Святой Троицы, село Шарапово.

Щелково

1. Супоневский пруд, деревня Оболдино, дачный поселок Загорянский.

2. Купель на территории Георгия Победоносца, рабочий поселок Монино.

3. Река Киленка между улицей Нагорная и улицей Победы, рабочий поселок Фряново.

4. Купель около храма Святой Троицы село Рязанцы, рабочий поселок Фряново.

5. Река Пружонка, храм Тихвинской иконы Божией Матери, село Душоново.

6. Озеро на территории в/ч 54164.

7. Большое озеро на территории базы отдыха «Медвежьи Озера», деревня Медвежьи Озера.

8. Территория Усадьбы Гребнево.

9. Барские пруды, вблизи церкви Гребневской иконы Божией матери, д. Гребнево.

10. Река Гречушка вблизи храма Св. Николая Мирликийского чудотворца, деревня Здехово.

Электросталь

1. Водоем «Западный», экопарк «Авнгард».