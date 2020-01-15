К купелям и храмам Подмосковья в Крещение можно будет добраться на 4 тысячах автобусов

В ночь с 18 на 19 января, в праздник Крещения Господня, для жителей Подмосковья на маршруты Мострансавто выйдут почти четыре тысячи автобусов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Всего Мострансавто обслуживает 1268 городских, пригородных и междугородних маршрутов. Расписание автобусов будет соответствовать выходному дню.

Компания готова к большому потоку пассажиров. Жители Московской области смогут добраться до храмов и купелей с комфортом. Всего на территории региона оборудуют свыше 200 мест для купаний.

Сейчас Мострансавто готовит автобусы к работе. Все транспортные средства проверят на исправность отопительных систем, основных узлов и агрегатов.

«360» подготовил карту с главными купелями Московской области.