15 января 2020, 13:52
К купелям и храмам Подмосковья в Крещение можно будет добраться на 4 тысячах автобусов
В ночь с 18 на 19 января, в праздник Крещения Господня, для жителей Подмосковья на маршруты Мострансавто выйдут почти четыре тысячи автобусов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Всего Мострансавто обслуживает 1268 городских, пригородных и междугородних маршрутов. Расписание автобусов будет соответствовать выходному дню.
Компания готова к большому потоку пассажиров. Жители Московской области смогут добраться до храмов и купелей с комфортом. Всего на территории региона оборудуют свыше 200 мест для купаний.
Сейчас Мострансавто готовит автобусы к работе. Все транспортные средства проверят на исправность отопительных систем, основных узлов и агрегатов.
«360» подготовил карту с главными купелями Московской области.