    15 января 2020, 14:44

    Без шерстяных носков не обойтись. Подмосковные спасатели дали советы купальщикам на Крещение

    Нина Петлинова

    Главное управление МЧС России по Московской области рассказало, как безопасно провести крещенские купания. Спасатели поделились несколькими простыми советами, соблюдение которых снизит риск несчастных случаев в проруби.

    Ведомство опубликовало эти рекомендации на своем официальном сайте. Главный совет, которого стоит придерживаться всем желающим окунуться в прорубь: делать это можно только в специально оборудованных местах. В Подмосковье для этих целей создана карта купелей. Лишь в них можно купаться, не переживая за свою безопасность — там дежурят спасатели и врачи, а также предусмотрены зоны для обогрева и освещение.

    К проруби можно подходить только в той обуви, которая не скользит на льду и легко снимается. Спасатели советуют выбрать ботинки, шерстяные носки или резиновые тапочки — они защитят ноги острых камней и соли, а также не дадут им потерять чувствительность.

    Прежде чем спускаться в воду, необходимо проверить устойчивость лестницы. Спасатели советуют тем, кто оборудует купели, подстраховаться и опустить в воду один конец прочной веревки с узлами. Другой конец необходимо прочно закрепить на берегу — это поможет пловцу выбраться на берег, если с лестницей будут проблемы.

    Сотрудники МЧС рекомендуют не окунаться с головой. Достаточно погрузиться в холодную воду по шею — это позволит избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

    Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода

    МЧС России по Московской области.

    Еще одна опасность грозит ныряльщикам — всплывая, они могут промахнуться мимо прорубленного отверстия и врезаться головой в лед.

    Спасатели напомнили родителям не выпускать из виду детей. За ними нужно следить не только на льду, но и в самой воде — от резкого холода дети могут сильно испугаться и просто забыть, что умеют плавать.

    В проруби не стоит находиться более одной минуты, чтобы не переохладить организм. После выхода нужно сразу растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.