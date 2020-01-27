Новый КПО «Север» запустили в Подмосковье

В Сергиевом Посаде в тестовом режиме запустили седьмой современный комплекс по переработке отходов КПО «Север». Он позволит переработать более 2,2 миллиона отходов, сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

Мощность нового КПО составляет более 450 тысяч тонн отходов в год. Благодаря этому в течение десяти лет на вторичную переработку можно будет направить более 2,2 миллиона тонн твердых бытовых отходов.

На новый КПО направят поток мусора, который раньше поступал на полигоны ТБО «Каргашино» в Мытищах и «Непейно» в Дмитровском округе. В конце 2019 года они были закрыты, и в скором времени начнется процесс рекультивации. Также часть отходов на новый КПО будут отправлять с полигонов «Алексинский карьер» в Клину и «Тимохово» в Богородском округе.

«КПО „Север“ — это седьмое современное предприятие, которое вводится в эксплуатацию с конца 2018 года, в рамках формирования новой системы по обращению с отходами на территории Московской области. Сегодня мы произвели технологический пуск первой очереди нового современного комплекса. В прошлом году мы открыли два современных КПО „ЮГ“ в Коломне и „Восток“ в Егорьевске. Также на полную мощность уже год работают КПО „Прогресс“ в Рошале, КПО „Сплендер“ в Серебряных Прудах и КПО „Экоград“ в Зарайске. А месяц назад мы провели технологический пуск на КПО „Алексинский карьер“ в Клину», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Источник фото: МинЖКХ Подмосковья

По его словам, всего будет запущено 12 КПО, построенных по последнему слову техники.

«Все они позволят нам закрыть или модернизировать оставшиеся 11 старых мусорных полигонов, которые так мешали нашим жителям жить и наносили вред окружающей среде», — отметил Хромушин.

Отходы на новый комплекс «Север» начнут свозить уже в марте, а пока на предприятие пришло несколько мусоровозов для поведения пусконаладочных работ «под нагрузкой». Половину поступающих на КПО отходов направят на вторичную переработку: на предприятии будут отбирать 20% вторичных материалов (стекло, макулатура, металл, полимеры) и 30% отходов, пригодных для компостирования. Такая сортировка позволит сократить объем отходов, отправляемых на высокотехнологичные карты размещения, минимум наполовину. Оставшаяся часть отходов, уже без органики, будет захораниваться в новой чаше КПО, оборудованной системами очистки фильтрата. Поэтому неприятных запахов там не будет.

«Строительство современных комплексов по переработке отходов позволяет нам закрывать старые полигоны, исчерпавшие свой ресурс. Так, в конце прошлого года были закрыты четыре полигона ТБО, в том числе „Непейно“, „Каргашино“, „Валовичи“ и „Егорьевкий“. Общая площадь закрытых полигонов ТБО в Московской области в 2019 году составила более 60 гектаров», — заявил зампред.

Источник фото: МинЖКХ Подмосковья

Ранее на дегазацию уже встали «Кучино», «Тимохово», «Торбеево». Последние два уже в следующем году начнут приносить пользу: свалочный газ мощные турбины будут преобразовывать в энергию, соответствующее оборудование там уже установлено.

В Подмосковье также реализуется комплекс мероприятий по снижению причиняемого полигонами ущерба: на всех закрытых и действующих полигонах предусмотрена установка систем пассивной и активной дегазации.

Источник фото: МинЖКХ Подмосковья

Сегодня в Московской области активно строится новая комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами. Помимо 12 новых современных КПО строится четыре завода по термической обработке отходов. Работа всех этих предприятий как комплексной системы по обращению отходов в Московской области должны довести объем захоронения ТКО всего до 5% от образуемых отходов.