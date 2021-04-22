Мусор с областного субботника в Подмосковье отправят на КПО для переработки

В Подмосковье 24 апреля пройдет областной субботник. Весь собранный мусор отправят на комплексы по переработке отходов. Об этом рассказали в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

Мусор, который на субботнике соберут активные жители Подмосковья, вывезут региональные операторы на десять новых комплексов по переработке отходов.

Крупногабаритный мусор власти советуют жителям Подмосковья отвозить на площадки «Мегабак». Оттуда их заберут на переработку. Адреса всех площадок есть на сайте МЕГАБАК.РФ.

«Впервые в Подмосковье все собранные твердые коммунальные отходы в ходе субботника в полном объеме будут направлены на КПО для переработки. Для этого у нас создана современная инфраструктура по проработке отходов», — отметил Евгений Хромушин, заместитель председателя правительства Московской области,

Он добавил, что 24 апреля региональные операторы будут трудиться в усиленном режиме. Для удобства привлекут дополнительных сотрудников, а также увеличат число мусоровозов.

«Важно не допустить навалов бытовых отходов на придомовых контейнерных площадках и организовать своевременный вывоз всех коммунальных отходов на действующие КПО», — подчеркнул Хромушин.

Сейчас в Подмосковье работают десять высокотехнологичных комплексов по переработке отходов. С начала их открытия переработали уже почти 2,8 миллиона тонн коммунальных отходов. В этом году в Московской области заработает 11-й КПО, еще на четырех КПО увеличат производственные мощности.

Подмосковье с 2019 года активно строит комплексную инфраструктуру по обращению с твердыми коммунальными отходами. В прошлом году закрыли 39 мусорных полигонов ТКО. К 2023 году в Московской области построят четыре завода по термической утилизации отходов. благодаря этому сократится объем размещаемых отходов на технологичных чашах КПО всего до 7%. Работы проводят в рамках реализации президентского проекта «Экология».