Более 150 населенных пунктов газифицировали в Подмосковье по президентской программе с начала года

Мособлгаз провел сети в 154 населенных пункта Московской области с начала года в рамках соцгазификации. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

На этой неделе работы по социальной газификации стартуют еще в трех населенных пунктах Московской области — в Рошале, деревне Острово Орехово-Зуевского округа и селе Новохаритоново, расположенном в Раменском округе.

В настоящее время в Подмосковье в рамках президентской программы строительные работы ведутся в 135 населенных пунктах, в них задействованы 47 единиц техники и 400 газовиков.

Жители Московской области все еще могут подать заявку на участие в проекте социальной газификации , если они не успели воспользоваться этой возможностью в прошлом году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал максимально полно информировать жителей региона о программе газификации.