Программу соцгазификации выполнили в Подмосковье на 45%

Работы в рамках программы социальной газификации завершили в Московской области на 45%. Мособлгаз проложил сети в 1249 населенных пунктах региона. Об этом в ходе 30-го брифинга по соцгазификации сообщил гендиректор компании Игорь Баранов.

«Работы по президентскому проекту ведутся согласно графику. Подмосковные газовики строят газораспределительные сети без выходных. На данный момент стройки ведутся в 153 населенных пунктах. Темп держим — за неделю построили 11 километров сетей и газифицировали 59 домов», — сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

30-й брифинг по соцгазификации проходил в городском округе Ступино. В муниципалитете в программу вошли 75 населенных пунктов, из них уже догазифицированы 27. До конца марта будут завершены работы в деревнях Ламоново, Дорки, Сафроново и некоторых других.

Всего в 2022 году Мособлгаз догазифицирует 1692 населенных пункта Подмосковья. Газ придет в 75 тысяч домов региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал максимально полно информировать жителей региона о программе газификации.