Воробьев призвал максимально полно информировать жителей Подмосковья о программе газификации

Газификация домов в Подмосковье — один из важнейших вопросов, которые решают в регионе. И здесь важна обратная связь с населением. На все вопросы, которые возникают у жителей, должны быть даны понятные ответы, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На все вопросы, которые у жителей возникают, мы должны спокойно и доходчиво давать разъяснения. <…> Здесь я еще раз хотел бы попросить разъяснять и четко давать карту газификации населенных пунктов», — сказал Воробьев.

Он обратил внимание, что главы некоторых городских округов принимают очень активное участие в работе штабов, которые занимаются темой газификации.

«Одинцово, Руза, я вижу по сводкам, постоянно участвуют. Вместе с тем та же Истра пока активно не участвует. Вот я хочу передать пожелания Татьяне Витушевой (глава городского округа Истра — прим. ред.), чтобы она активнее разбиралась в нюансах», — подчеркнул губернатор.

Проект социальной газификации в Московской области должен завершиться в 2022 году. Эта программа освободила жителей региона от необходимости платить за подключение газа.

Всего программа социальной газификации в Подмосковье в этом году охватит около 75 тысяч домов. «Мособлгаз» сделает адресную рассылку, чтобы жители в каждом населенном пункте знали, когда, на каких улицах и в каких домах произведут подключения.