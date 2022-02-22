Подать заявку на участие в проекте социальной газификации все еще могут жители населенных пунктов в Подмосковье, которые не воспользовались этой возможностью в прошлом году. Топливо подведут на тех же условиях, что и прежде, рассказал гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Социальная газификация продолжается по намеченному плану. Баранов отметил, что она носит заявочный характер.

«И нам крайне важно, когда мы по графику приходим в населенные пункты, чтобы жители, которые хотят участвовать в проекте и кому нужен газ, подавали заявки», — сказал он.

Условий для участия в проекте два: наличие действующего газопровода в населенном пункте и зарегистрированное домовладение. Жителю остается подать заявку.

Поступают заявки и от жителей населенных пунктов, которые газифицировали в прошлом году. Но тогда эти люди почему-то не подали заявку. Ничего страшного. Обращение примут и в этом году, а договор заключат на тех же условиях, что и для всех остальных.

«Если ваш населенный пункт был газифицирован ранее, но вы по каким-то причинам заявку не подавали, подавайте сейчас — мы ее примем и сделаем все так же, как делали для ваших соседей», — заверил глава организации.

В цифрах

Баранов рассказал, что за последнюю неделю в Подмосковье газифицировали еще 21 населенный пункт.

С начала года у нас уже 55 населенных пунктов догазифицированы. Мы идем по графику Игорь Баранов.

Баранов напомнил, что проект по президентской программе стартовал в июне 2021 года.

«На сегодняшний день газ подведен к 15 тысячам домовладений Подмосковья», — сообщил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал максимально полно информировать жителей региона о программе газификации. Это один из важнейших вопросов сейчас, отметил он.