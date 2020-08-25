Более 140 тонн подмосковного шоколада поставят в страны Персидского залива до конца года

Уже были проведены две поставки продукции общим объемом более 55 тонн. До конца 2020 года в страны Персидского залива планируется экспортировать суммарно более 140 тонн шоколадной продукции.

Подмосковное производство шоколадных изделий было запущено более 20 лет назад. В 2007 году «Одинцовская кондитерская фабрика» вошла в группу компаний Mars.

«Сегодня каждая третья шоколадка или пачка жевательной резинки, произведенная компанией Mars в России, экспортируется. Однако продукция „Одинцовской кондитерской фабрики“ до недавнего момента продавалась только в России и странах СНГ. Поэтому выход на экспорт продукции фабрики был вопросом времени и логичным шагом. В дальнейшем объем планируем наращивать, мы уже ведем работу над вторым этапом проекта — экспортом коробочных конфет», — рассказала генеральный директор «Одинцовской кондитерской фабрики», директор по маркетингу Mars Wrigley Россия Яна Донмез.

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, на предприятии трудятся более 300 жителей Подмосковья. Поскольку компания постоянно расширяет ассортимент и объем выпускаемой продукции, появляются новые рабочие места и увеличиваются налоговые отчисления компании в бюджет.

«Мы гордимся, что продукция „Одинцовской кондитерской фабрики“ известна во многих странах и пользуется спросом за рубежом. Мининвест Подмосковья совместно с региональным фондом ВЭД поддерживает инициативы компании и оказывает помощь в выходе на экспорт. Уверены, что расширение географии поставок способствует дальнейшему развитию компании», — отметила Екатерина Зиновьева.

Подробную информацию о мерах поддержки внешнеэкономической деятельности для подмосковных предприятий можно узнать на инвестпортале Московской области и по телефону горячей линии 0150.