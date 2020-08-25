Сыроварня «Сыр&Beer» представит Королев на фестивале в Истре

Для фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» здесь сварили целую тонну сыра. Это сотни литров молока, килограммы фермента и несчитанное количество любви, делятся сыровары. Последнее — ингредиент обязательный и неизменный. Вот уже более 5 лет Эльвира, Вячеслав и их сын Денис строят семейный сырный бизнес. Первый камамбер сварили еще на домашней кухне, по рецепту из интернета. А потом, как и всегда, свою роль сыграл случай.

Источник фото: телеканал «360»

«В один прекрасный день я встретил Олега Сироту, нашего известного сыровара и вождя сыроваров на обычной заправочной станции, докопался к нему — как, чего? Я передал визитку его своей супруге, говорю, вот, Олег, она поехала 5 лет назад к нему на сыроварню, и Олег позвал нас на Красную площадь продавать сыры», — вспоминает владелец сыроварни «Сыр&Beer» Вячеслав Ковтун.

Источник фото: телеканал «360»

Раньше Вячеслав занимался строительством, но так любил вкусности, что решил все бросить и заняться гастрономическим бизнесом. Учился за границей, экспериментировал и создал сыр «Пещерный», который в прошлом году получил золотую медаль международного конкурса World Cheese Awards.

Источник фото: телеканал «360»

Но дороже всех медалей — честное «спасибо» от покупателей. Сейчас в ассортименте домашней сыроварни 30 сортов. В основном это мягкие, с плесенью. Все — из натурального молока. Посмотреть, как варят сыр, можно прямо в магазине, через стекло. Если что-то не понравилось, вернут деньги без единого вопроса. Это — основной принцип семейного бизнеса.

Источник фото: телеканал «360»

Только такой поход, считает Вячеслав, помогает постепенно развивать фермерство в Подмосковье.

Люди стали все-таки думать, что кушать, стали разделять, что такое пластиковый сыр, что такое натуральный, из нормального молока владелец сыроварни «Сыр&Beer» Вячеслав Ковтун

В прошлом году на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» семейная сыроварня Ковтун продала весь товар в первый же день, в этом году подготовили с запасом и надеются, что всем всего хватит. До главного гастрономического праздника Подмосковья остается пара дней. Встретить «Сыр&Beer» и других подмосковных фермеров можно с 27 по 30 августа в Истре, на сыроварне Олега Сироты.