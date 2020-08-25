Место встречи изменить нельзя. Фермер Ройгас из Шаховской представит свои хиты на фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

Ферма Ройгаса — это, в первую очередь, семейное предприятие. На производстве работает около 10 человек, и почти все они — родственники. На ферме содержат 200 коров. Но их поголовье планируют увеличить до 600. А значит, и сыра тоже будет гораздо больше.

Источник фото: телеканал «360»

Так, сейчас, получая порядка трех тонн молока в день, ферма производит около 300 килограммов сыра. Но в этом деле главное — не сами объемы, а то, где это все продавать. К осени у эко-фермы должен появиться крупный заказчик.

Источник фото: телеканал «360»

А сейчас вся ферма — в предвкушении фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в Истре. Уже заказана специальная форма, отобраны конкурсные образцы.

«Вот этот сыр поедет на фестиваль „Сыр! Пир! Мир!“, который проводится у Олега, нашего доблестного сыровара», — поделился Валерий Ройгас.

Источник фото: телеканал «360»

Секреты производства того или иного сыра хозяин фермы не раскрывает, но приглашает всех их попробовать. Тем более что встреча на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» состоится уже на этой неделе. Всех гурманов ждут на истринской сыроварне Олега Сироты с 27 по 30 августа.