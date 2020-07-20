«Прошло без нарушений». Более 14 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по иностранному языку и биологии в Подмосковье

По ее словам, для сдачи экзаменов задействовали 218 площадок. И за порядком проследили 439 общественных наблюдателей, в том числе 51 представитель Российского союза молодежи.

В Подмосковье свыше 14 тысяч ребят сдали ЕГЭ по иностранным языкам (письменную часть) и биологии. Эти экзамены прошли штатно и без нарушений Ирина Каклюгина.

Особое внимание уделили безопасности ребят и преподавателей. На площадках бесконтактным способом измеряли температуру и предусмотрели дозаторы с антисептиками.

«Выпускников рассадили с соблюдением социальной дистанции. Все сотрудники, присутствовавшие на экзаменах, использовали средства индивидуальной защиты», — сказала Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что результаты тестирований будут известны не позднее 2 августа.

Свыше 4,5 тысячи подмосковных выпускников получили в этом году медаль «За особые успехи в учении». Они окончили школу, показав лучшие результаты.

Ранее Ирина Каклюгина сказала, что вузы Подмосковья откроют более 2,5 тысячи бюджетных мест по очной форме в этом году. А большинство из них получат программисты и педагоги.