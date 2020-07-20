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    20 июля 2020, 19:05

    «Прошло без нарушений». Более 14 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по иностранному языку и биологии в Подмосковье

    Анастасия Аброськина , Ксения Чернухина

    Более 14 тысяч выпускников Подмосковья написали ЕГЭ по иностранным языкам и биологии. Нарушений правил во время тестирований не выявили. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.
    «Прошло без нарушений». Более 14 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по иностранному языку и биологии в Подмосковье

    По ее словам, для сдачи экзаменов задействовали 218 площадок. И за порядком проследили 439 общественных наблюдателей, в том числе 51 представитель Российского союза молодежи.

    В Подмосковье свыше 14 тысяч ребят сдали ЕГЭ по иностранным языкам (письменную часть) и биологии. Эти экзамены прошли штатно и без нарушений

    Ирина Каклюгина.

    Особое внимание уделили безопасности ребят и преподавателей. На площадках бесконтактным способом измеряли температуру и предусмотрели дозаторы с антисептиками.

    «Выпускников рассадили с соблюдением социальной дистанции. Все сотрудники, присутствовавшие на экзаменах, использовали средства индивидуальной защиты», — сказала Ирина Каклюгина.

    Она уточнила, что результаты тестирований будут известны не позднее 2 августа.

    Свыше 4,5 тысячи подмосковных выпускников получили в этом году медаль «За особые успехи в учении». Они окончили школу, показав лучшие результаты.

    Ранее Ирина Каклюгина сказала, что вузы Подмосковья откроют более 2,5 тысячи бюджетных мест по очной форме в этом году. А большинство из них получат программисты и педагоги.