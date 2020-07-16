Сто из ста. Максимальную оценку за ЕГЭ получили 234 выпускника Подмосковья

В результате первых тестирований основного этапа ЕГЭ высшую оценку получили 234 выпускника Подмосковья. Они заработали по 100 баллов. Предметом, по которому больше всего ребят отразили лучшие знания, оказалась литература.

Именно ее сразу 195 выпускников сдали на высший балл. Следом идет информатика (36 школьников) и география (еще трое). Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что всем педагогам, которые подготовили 100-балльников, выплатят премию в размере ста тысяч рублей.

И по поручению губернатора Подмосковья с прошлого года у нас денежное поощрение в размере ста тысяч рублей получают не только педагоги, но и мультистобалльники — ребята, заработавшие на ЕГЭ 100 баллов по двум или более предметам Ирина Каклюгина.

Она отметила, что это «серьезная мотивация для наставников и выпускников». По словам Ирины Каклюгиной, подведены лишь первые итоги.

«Мы ждем прибавления в рядах 100-балльников», — подчеркнула она.

В прошлом году школы Подмосковья выпустили сразу 486 ребят, получивших высший балл на ЕГЭ. Из них 33 человека показали такой результат по нескольким предметам.

Свыше 4,5 тысячи подмосковных выпускников получили в этом году медаль «За особые успехи в учении». Они окончили школу, показав лучшие результаты.

Ранее Ирина Каклюгина сказала, что вузы Подмосковья откроют более 2,5 тысячи бюджетных мест по очной форме в этом году. А большинство из них получат программисты и педагоги.