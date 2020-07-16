Сто из ста. Максимальную оценку за ЕГЭ получили 234 выпускника Подмосковья
Именно ее сразу 195 выпускников сдали на высший балл. Следом идет информатика (36 школьников) и география (еще трое). Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.
Она подчеркнула, что всем педагогам, которые подготовили 100-балльников, выплатят премию в размере ста тысяч рублей.
И по поручению губернатора Подмосковья с прошлого года у нас денежное поощрение в размере ста тысяч рублей получают не только педагоги, но и мультистобалльники — ребята, заработавшие на ЕГЭ 100 баллов по двум или более предметамИрина Каклюгина.
Она отметила, что это «серьезная мотивация для наставников и выпускников». По словам Ирины Каклюгиной, подведены лишь первые итоги.
«Мы ждем прибавления в рядах 100-балльников», — подчеркнула она.
В прошлом году школы Подмосковья выпустили сразу 486 ребят, получивших высший балл на ЕГЭ. Из них 33 человека показали такой результат по нескольким предметам.
Свыше 4,5 тысячи подмосковных выпускников получили в этом году медаль «За особые успехи в учении». Они окончили школу, показав лучшие результаты.
Ранее Ирина Каклюгина сказала, что вузы Подмосковья откроют более 2,5 тысячи бюджетных мест по очной форме в этом году. А большинство из них получат программисты и педагоги.