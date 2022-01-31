Более 120 больниц и поликлиник отремонтировали в Подмосковье

Большинство городских округов Подмосковья уже завершило работу по ремонту больниц и поликлиник. Всего в программу включили в общей сложности 135 объектов, 128 из них уже отремонтировано, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По данным министра, по одному незавершенному объекту осталось в Мытищах, Богородском и Лосино-Петровском городском округах. До конца февраля работы там должны быть закончены.

«И в красной зоне у нас Красногорск и Солнечногорск. В этих округах есть по одному объекту с незаключенными контрактами», — отметила Стригункова.

Среди 128 уже отремонтированных объектов 34 поликлиники, 34 станции скорой помощи, 28 стационаров, 25 специальных учреждений и семь фельдшерско-акушерских пунктов.

Ранее Стригункова указала, что масштабный проект по ремонту медицинских центров в Московской области направлен не только на повышение качества оказания помощи и улучшения ее доступности, но и на создание комфортных условий. Это имеет большое значение для пациентов и самих врачей.