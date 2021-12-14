Ремонт 82 медицинских центров провели в Подмосковье с начала года

Еще 82 медицинских центра отремонтировали с начала года в Подмосковье. Это поликлиники, станции скорой помощи, больницы, фельдшерско-акушерские пункты.

Как рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в Подмосковье реализуют масштабный проект ремонта медицинских центров.

Мы работаем не только над повышением качества оказания помощи, улучшением ее доступности, но и над созданием комфортных условий Светлана Стригункова.

Она добавила, что это имеет большое значение для пациентов и самих врачей.

Ранее стало известно, что 155 врачей безвозмездно получили земельные участки в Подмосковье. Их передали по льготной программе, введенной губернатором Андреем Воробьевым.