facebook_pixel
    15 декабря 2021, 15:12

    Еще 3 фельдшерских пункта отремонтировали в Озерах

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Фельдшерские пункты отремонтировали в двух селах и одной деревне городского округа Озеры. Там улучшили сантехнику, внутреннюю отделку, отмостки и не только.

    Еще 3 фельдшерских пункта отремонтировали в Озерах | Изображение 1

    Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в Подмосковье реализуют большую программу ремонта медицинских центров.

    В Озерах улучшили три ФАПа. Они находятся в селе Большие Колодези, деревне Тарбушево и селе Редькино.

    Еще 3 фельдшерских пункта отремонтировали в Озерах | Изображение 2

    По словам Стригунковой, на прошлой неделе преобразили два фельдшерско-акушерских пункта Озерской больницы, а на этой — еще три.

    Всего с начала года в Подмосковье текущий ремонт провели более чем на 80 объектах

    Светлана Стригункова.
    Еще 3 фельдшерских пункта отремонтировали в Озерах | Изображение 3

    Ранее она рассказала, что 82 медицинских центра Подмосковья отремонтировали с начала года. Это поликлиники, подстанции скорой помощи, больницы, фельдшерско-акушерские пункты.