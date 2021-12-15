Еще 3 фельдшерских пункта отремонтировали в Озерах

Фельдшерские пункты отремонтировали в двух селах и одной деревне городского округа Озеры. Там улучшили сантехнику, внутреннюю отделку, отмостки и не только.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в Подмосковье реализуют большую программу ремонта медицинских центров.

В Озерах улучшили три ФАПа. Они находятся в селе Большие Колодези, деревне Тарбушево и селе Редькино.

По словам Стригунковой, на прошлой неделе преобразили два фельдшерско-акушерских пункта Озерской больницы, а на этой — еще три.

Всего с начала года в Подмосковье текущий ремонт провели более чем на 80 объектах Светлана Стригункова.

Ранее она рассказала, что 82 медицинских центра Подмосковья отремонтировали с начала года. Это поликлиники, подстанции скорой помощи, больницы, фельдшерско-акушерские пункты.