Психиатрическую больницу отремонтировали в Орехово-Зуеве

Ремонт психиатрической больницы № 8 завершили в Орехово-Зуеве. Там улучшили системы подачи воды и электричества, освещение, двери.

Как рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в Подмосковье реализуют масштабный проект ремонта медицинских центров.

Создание комфортных условий для пациентов и работы медицинских специалистов — важная для нас задача Светлана Стригункова.

По ее словам, с января в Московской области обновили облик более чем 80 медицинских учреждений. Среди них, например, Яхромская подстанция скорой помощи, хирургический корпус больницы в Протвине и не только.

Ранее стало известно, что 155 врачей безвозмездно получили земельные участки в Подмосковье. Их передали по льготной программе, которую инициировал губернатор.