Более 12 тысяч га земель обработали в Подмосковье от борщевика

В Московской области по итогам второго этапа мероприятий по борьбе с борщевиком обработали более 12 тысяч га земель. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Завершился второй этап проведения комплексных мероприятий по борьбе с борщевиком на территории Московской области. По итогам обработано свыше 12 тысяч гектаров пораженных этим сорным растением муниципальных и неразграниченных земель», — сообщил Воскресенский.

Второй этап по борьбе с сорняком начался в середине июня и длился месяц.

Как уточнил министр, наибольшую территорию обработали и одними из первых завершили работы в городском округе Клин, освободив от сорняка более 3,2 тысячи гектаров земли. Далее идет Можайский городской округ с показателем 2,5 тысячи гектаров, Сергиево-Посадский округ — свыше тысячи гектаров. В Шаховской обработали 988 гектаров земли, в Истре — 736 гектаров.

Сергей Воскресенский отметил, что быстро и качественно выполнить обработку земель от борщевика помогает использование в области современных механизированных средств.

«Сразу после окончания второго этапа в Подмосковье начался третий этап обработки территорий от борщевика. Он направлен на уничтожение молодой поросли борщевика, которая появляется из оставшихся в почве семян», — добавил министр.

Мероприятия по обработке земли от сорняка в Московской области проводят в 50 городских округах.

Ранее Сергей Воскресенский сообщил, что в регионе начали поставлять на продажу первый урожай ранних овощей.