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    20 июля 2021, 16:49

    Более 12 тысяч га земель обработали в Подмосковье от борщевика

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    В Московской области по итогам второго этапа мероприятий по борьбе с борщевиком обработали более 12 тысяч га земель. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Более 12 тысяч га земель обработали в Подмосковье от борщевика

    «Завершился второй этап проведения комплексных мероприятий по борьбе с борщевиком на территории Московской области. По итогам обработано свыше 12 тысяч гектаров пораженных этим сорным растением муниципальных и неразграниченных земель», — сообщил Воскресенский.

    Второй этап по борьбе с сорняком начался в середине июня и длился месяц.

    Как уточнил министр, наибольшую территорию обработали и одними из первых завершили работы в городском округе Клин, освободив от сорняка более 3,2 тысячи гектаров земли. Далее идет Можайский городской округ с показателем 2,5 тысячи гектаров, Сергиево-Посадский округ — свыше тысячи гектаров. В Шаховской обработали 988 гектаров земли, в Истре — 736 гектаров.

    Более 12 тысяч га земель обработали в Подмосковье от борщевика | Изображение 1

    Сергей Воскресенский отметил, что быстро и качественно выполнить обработку земель от борщевика помогает использование в области современных механизированных средств.

    «Сразу после окончания второго этапа в Подмосковье начался третий этап обработки территорий от борщевика. Он направлен на уничтожение молодой поросли борщевика, которая появляется из оставшихся в почве семян», — добавил министр.

    Мероприятия по обработке земли от сорняка в Московской области проводят в 50 городских округах.

    Ранее Сергей Воскресенский сообщил, что в регионе начали поставлять на продажу первый урожай ранних овощей.