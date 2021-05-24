Тематические уроки об опасности борщевика провели в 200 школах и детских садах Подмосковья. Ребята узнали, как не получить травмы и отличить ядовитый сорняк от других растений.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Образовательные мероприятия для учащихся состоялись в девяти округах Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, это те муниципалитеты, где сейчас наблюдается наибольшее произрастание борщевика. Например, Пушкино, Талдом, Руза.

На занятиях рассказали и об истории появления борщевика в средней полосе России. Но большую часть занятий посвятили объяснению того, правильно действовать, чтобы не обжечься, находясь вблизи борщевика.

Также детям и школьникам раздали листовки, рассказывающие о безопасном обращении с сорняком.

Ранее стало известно, что Московская область будет следить за борщевиком из космоса. В онлайн-режиме каждые две недели смогут получать оттуда снимки, позволяющие контролировать разрастание сорняка.