Прием заявок на получение гранта «Агростартап» начался в Подмосковье

Прием заявок на участие в конкурсе по предоставлению грантов для создания новых фермерских хозяйств «Агростартап» начался в Подмосковье 19 июля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Подать документы на получение гранта могут физлица, дающие обязательства зарегистрировать или уже открывшие в 2021 году фермерское хозяйство или ИП, занимающееся производством или переработкой сельскохозяйственной продукции.

«Максимальный размер гранта „Агростартап“ составляет шесть миллионов рублей. Объем средств, предусмотренный на данный вид гранта в этом году, составляет 42 миллиона рублей», — сообщил Сергей Воскресенский.

Средства гранта предоставляются на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, разработку проектной документации, строительство или ремонт и переустройство помещений для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и другие цели.

Как уточнил министр, прием заявок продлится до 19 августа текущего года. Конкурс планируется провести в начале сентября.

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