Первый урожай ранних овощей собрали в Подмосковье

Подмосковные аграрии начали поставлять ранние сорта овощей на продажу. Урожай уже появился на прилавках рынков и магазинов.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, собрали первый урожай ранних сортов.

Аграрии получили свыше 4,3 тысячи тонн овощей и зеленых культур. Работы продолжаются.

Областные хозяйства начали поставки ранних сортов овощей на прилавки сетей и рынков Сергей Воскресенский.

В Подмосковье собрали не менее 804 тонн ранней капусты, 49 тонн свеклы, 150 тонн огурцов, около 90 тонн кабачков, 3,2 тысячи тонн шпината, рукколы, кинзы, укропа, петрушки.

«Свои первые партии ранних овощей поставили аграрии из Дмитрова, Раменского, Серпухова, Озер, Коломны и Луховиц», — отметил Воскресенский.

Основной объем овощей в Подмосковье начнут убирать лишь в конце августа и осенью.