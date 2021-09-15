Более 100 тысяч туристов посетили Зарайск с начала года

Городской округ Зарайск привлек свыше 100 тысяч туристов с начала года. За прошлый год с туристическими целями Зарайск посетили порядка 155 тысяч человек. Об этом сообщил Комитет по туризму Московской области.

Зарайск находится на юге Подмосковья. В августе 2021 город отпраздновал 875-й день рождения. Туристов здесь привлекает самый маленький кремль в России, водонапорная башня и древнейший археологический памятник «Зарайская стоянка». Популярностью у путешественников пользуются филиал Театрального музея имени Бахрушина и Мемориальный дом-музей А. С. Голубкиной. Все эти объекты входят в областные программы «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».

Всего с начала этого года в Московской области побывали свыше 8 миллионов туристов. Помимо Зарайска, чаще всего гости региона посещали Сергиев Посад, Коломну, Клин и парк «Патриот» в Одинцовском округе.