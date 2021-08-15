Город, о котором должен знать мир. Наталья Виртуозова поздравила Зарайск с 875-летием

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова поздравила жителей Зарайска с 875-летием города. Она также вручила областные награды. Информация об этом появилась на странице пресс-службы губернатора и правительства региона в Instagram.

«Зарайск — сердце Подмосковья. Этот городок заслуживает, чтобы о нем знал весь мир. Это особенный город и для губернатора, потому что сюда в ноябре 2012 года была первая рабочая поездка Андрея Воробьева. И вот прошло уже почти девять лет — и Зарайск не узнать», — сказала Виртуозова.

Она добавила, что за это время очень много было сделано для города. Кроме того, перемены продолжаются. Виртуозова пригласила всех посетить этот «чудесный город».

Вице-губернатор вместе с первым заместителем председателя Мособлдумы Никитой Чаплиным и жителями города приняла участие в праздничном шествии от Советской улицы до площади Революции. В это время играл симфонический оркестр Ступинской филармонии и ансамбль мажореток.