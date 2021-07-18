Природа и искусство рядом с домом. Топ-10 городов Подмосковья, которые стоит посетить летом

Чтобы насладиться красивыми пейзажами и посетить уникальные достопримечательности, необязательно ехать далеко. Древние кремли, дворянские усадьбы, старинные храмы и церкви, уникальные коллекции — все это можно найти в Подмосковье. Welcome.mosreg.ru подготовил топ-10 красивых городов Московской области, которые обязательно нужно посетить летом.

Зарайск

Небольшой старинный город, который находится в 180 километрах от Москвы на берегу реки Осетр. В нем расположен самый маленький в России кремль. Там находится собор Усекновения главы Иоанна Предтечи, в котором хранится икона Николая Чудотворца — главная святыня города.

Отдельное внимание стоит уделить археологическому залу музея, где представлены уникальные экспонаты. В их числе — фигурка бизона, которую создали более 22 тысяч лет назад.

В Зарайске есть еще одна важная достопримечательность — Водонапорная башня, которую построили в начале прошлого века. Башня находится на самой высокой точке города. Во время недавнего ремонта там создали смотровую площадку. Оттуда можно насладиться прекрасными видами города и его окрестностей.

Коломна

Один из самый древних городов Московской области, находится в 115 километрах от столицы. Туда стоит поехать любителям музеев и старинных зданий: их там огромное количество. Кроме того, Коломна славится своими сладостями и любит рассказывать об их приготовлении гостям.

В музее «Калачная» покажут весь процесс от создания теста до выпекания готового изделия, а в музее «Коломенская пастила» расскажут о технологии приготовления пастилы по старинным рецептам. После интересных лекций посетителей ждет дегустация.

Еще одна достопримечательность Коломны — кремль, который построили в XVI веке. Из 16 башен сохранились только семь, зато по территории можно гулять свободно: она является частью города, а не музейной площадкой.

Истра

В 66 километрах от Москвы находится город русской старины и святости, в котором расположен Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Его создал патриарх Никон, повторив образ иерусалимских святых мест: Воскресенский собор сделан по облику храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Истра также считается культурной столицей Московской области: там находится один из крупнейших музеев России «Новый Иерусалим». Он собрал более 180 тысяч разных экспонатов — от археологических древностей до фотографий и картин.

Еще одна местная достопримечательность — сыроварня «Русский пармезан». Там можно попробовать и купить необычные или традиционные сорта сыра, а также посетить экскурсию. Гостей научат распознавать разные сорта сыра и понимать, насколько они качественные, а также покажут его производство.

Сергиев Посад

Сергиев Посад находится в 74 километрах от Москвы. Он считается духовной жемчужиной благодаря Троице-Сергиевой лавре: она входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В лавре хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского, а также иконы и фрески, которые создал Андрей Рублев.

Отдельное внимание стоит уделить Сергиево-Посадскому музею-заповеднику, в котором собрано более 180 тысяч экспонатов. А семьям с детьми понравятся сразу два городских музея игрушек — Музей советского детства и Художественно-педагогический музей игрушки имени Н. Д. Бартрама.

Дмитров

Старинный город расположен в 74 километрах от столицы. Его основал в 1154 году князь Юрий Долгорукий — раньше на этом месте были славянские поселения. Главной достопримечательностью Дмитрова является кремль — частично сохранившаяся крепость XII века.

Возле кремля расположен аналог столичного Арбата — Кропоткинская улица. Там установлены скульптуры местных жителей из разных сословий и веков. В Дмитрове также находится Дом-музей Петра Кропоткина, отца русского анархизма. Гости могут посмотреть на его кабинет и прихожую, в которой сохранились подлинные печь и камин XIX века.

Серпухов

Живописный город расположен в 104 километрах от Москвы. В первую очередь лучше сходить в Серпуховский историко-художественный музей, который также называют «Малой Третьяковской галереей». Там собраны картины различных знаменитых живописцев — Левитана, Айвазовского, Шишкина и других.

Затем стоит посетить Высоцкий монастырь, в котором хранится чудотворная икона «Неупиваемая Чаша». Этот монастырь — одна из девяти обителей, которые создал преподобный Сергий Радонежский.

Волоколамск

Старейший город Московской области, который основали на 12 лет раньше Москвы, находится в 120 километрах от столицы. Главной достопримечательностью считается Волоколамский кремль. По легенде, он стоит на том месте, где Ярослав Мудрый ставил свой шатер во время визита. Именно тогда во сне к нему явился пророк Илья и велел основать тут город.

В городе также находятся мемориал «Героям-панфиловцам» и посвященная подвигу героев экспозиция. В музее можно посмотреть на подлинные вещи того времени — подшивки военных газет, письма с фронта, личные вещи и фотографии, а также оружие панфиловцев.

Звенигород

В 64 километрах от Москвы находится «подмосковная Швейцария» — такое прозвище город получил за красивую природу. Там до сих пор сохранились дома из прошлых эпох — прогулка по старому городу поможет по-настоящему окунуться в местную атмосферу.

Кроме того, в Звенигороде находится Саввино-Сторожевский монастырь, в котором любили останавливаться русские цари. Монастырь основал ученик преподобного Сергия Радонежского монах Савва в 1398 году.

Не стоит забывать и о Музее русского десерта. В нем можно самостоятельно сделать фигурные пряники, сахарные цветы, испечь хлеб, пирог или курник.

Можайск

Небольшой уютный город расположился в 112 километрах от Москвы. Кроме красот природы, которые ждут гостей, главной достопримечательностью города является Лужецкий Ферапонтов монастырь. Его основал ученик Сергия Радонежского Ферапонт Белозерский в XV веке.

Нельзя пропустить и старейший в мире музей среди тех, что создали на полях сражений, — музей-заповедник «Бородинское поле». Памятники, братские могилы, обелиски, укрепления и редуты находятся на 110 квадратных километрах. Рядом с монументами героям 1812 года установлены и памятники героям Великой Отечественной войны.

Клин

В 105 километрах от столицы находится город, который очень любили знаменитые писатели и музыканты. Там находится музей-заповедник Чайковского, в котором получилось воссоздать подлинную обстановку дома с коллекцией личных вещей композитора.

В городе также находится первый и единственный в России музей елочной игрушки «Клинское подворье». Гости смогут посмотреть на огромную коллекцию старинных елочных украшений, а также самостоятельно расписать стеклянный шарик или формовую игрушку.