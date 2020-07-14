Названы главные условия для поездки в детский лагерь за пределы региона

Сотрудники Роспотребнадзора объяснили, какие условия необходимы для поездки в летний лагерь, расположенный за пределами региона, в котором живет ребенок. Только школьники из Арктической зоны и городов федерального значения могут выезжать в удаленные стационарные учреждения.

Отправиться можно в любое место в пределах страны с благополучной эпидемиологической обстановкой. К организации перевозок автомобильным транспортом установлены минимальные требования. Необходимы дезинфекция и уборка, сообщила «Парламентская газета».

«При организации перевозок указанных групп детей железнодорожным и авиационным транспортом необходимо предусмотреть доставку и посадку детей по заранее подготовленным маршрутам („зеленый коридор“) для изоляции от других пассажиров, проведение термометрии перед выходом на посадочные платформы», — рассказали работники службы.

Запрещена посадка больных детей и сопровождающих их лиц. Весь экипаж обязан использовать средства индивидуальной защиты и производить уборку с использованием антисептических средств.

Роспотребнадзор настаивает, чтобы в группах или отрядах было не более 50% школьников от числа тех, кого могут принять. Детские кровати и спальные места для работников лагеря должны быть расставлены с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра. Покидать территорию лагеря запрещено как детям, так и сотрудникам. В настоящий момент служба не планирует смягчать требования.