Роспотребнадзор дал советы, как собрать ребенка в лагерь

В ведомстве рекомендовали рассчитать нужное количество одежды на всю смену, которая обычно длится 21 день. По данным специалистов, понадобится семь-восемь футболок и одна белая — дети любят в последний день расписывать их пожеланиями. Также следует не забывать о средствах гигиены, дождевике, теплых вещах и нескольких комплектах купальников или плавок.

Уточняется, что не стоит класть ребенку с собой большое количество еды, особенно скоропортящихся и вредных продуктов. Например, газировки, лапши быстрого приготовления и сладостей.

Также не стоит давать ребенку дорогие гаджеты. Лучше ограничиться бюджетным мобильным телефоном.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора объяснили, какие условия необходимы для поездки в летний лагерь, расположенный за пределами региона, в котором живет ребенок. Только школьники из Арктической зоны и городов федерального значения могут выезжать в удаленные стационарные учреждения.