Подмосковье 18 ноября 2022, 19:00 Благоустройство Школьного сквера завершилось в Высоковске

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Сквер на улице Текстильной обновили в городе Высоковске (округ Клин). Об этом сообщили в областном министерстве благоустройства.

Школьный сквер является единственным местом отдыха местных жителей в северной части Высоковска. Поэтому его обновления здесь очень ждали.

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«Раньше эта территория служила проходом между домами и школой, а теперь здесь полноценная рекреационная зона. Мы постарались сделать так, чтобы пространство было современным, интересным и комфортным», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Площадь сквера всего 0,7 гектара. Здесь появился пешеходный фонтан, новая тротуарная плитка, скамейки и урны, воркаут и стол для пинг-понга. Для маленьких сделали игровую площадку. Кроме прочего в сквере новое освещение, а вокруг него — кустарники и цветы. Территорию обновили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В этом году в Клину улучшили также сквер «Имена земли Клинской — история земли русской». Продолжается благоустройство зоны отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель». Эти работы выполнены на 73%.

В 2022 году изменился облик 48 парков, скверов, площадей, улиц и пляжей Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество благоустроенных мест вырастет до 60 к концу ноября. В планах на 2023 год — улучшить еще 60 общественных мест. В их число входят 19 пешеходных зон, 18 скверов, 13 парков и 10 набережных.

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