Подмосковье 10 ноября 2022, 12:05 Первый этап благоустройства в исторической части Клина выполнили на 73%

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Реализация первого этапа благоустройства зоны отдыха вблизи стадиона «Строитель» и вдоль Демьяновского проезда завершается в Клину. Работы ведутся на грант, полученный благодаря победе города во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды.

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«На территории появится множество интересных локаций. Масштабные изменения можно заметить уже сейчас. Здесь полностью обустроены пешеходные дорожки, установлены скамьи и урны, завершается монтаж светильников, высажены деревья и кустарники, обустроены цветники», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Общая готовность первого этапа благоустройства оценивается в 73%. Сейчас строители заканчивают возведение сцены и смотровой площадки, делают другие необходимые работы. Совсем скоро приступят к устройству резинового покрытия на детской площадке и установке камер видеонаблюдения. Закончить планируется до конца ноября.

В следующем году в Клину продолжится масштабное благоустройство улицы Чайковского. Здесь расширят тротуары, создадут зоны отдыха вдоль улицы, установят декоративные элементы.

В 2022 году изменился облик 48 парков, скверов, площадей, улиц и пляжей Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество благоустроенных мест вырастет до 60 к концу ноября. В планах на 2023 год — улучшить еще 60 общественных мест. В их число входят 19 пешеходных зон, 18 скверов, 13 парков и 10 набережных.