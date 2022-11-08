Важное 08 ноября 2022, 13:32 «Чтобы кипела жизнь и отдыхали люди». Воробьев — о благоустройстве 60 парков и площадей Подмосковья Губернатор Воробьев рассказал о благоустройстве 60 парков и площадей Подмосковья

Читать 360tv в

С января изменился облик 48 парков, скверов, площадей, улиц и пляжей Подмосковья. Их преобразили и сделали комфортными для отдыха. Количество благоустроенных мест вырастет до 60 к концу ноября, отметил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы продолжаем благоустраивать Подмосковье. В этом году работы вели на 60 объектах: 48 из них открыли, а 12 откроем до конца месяца», — рассказал он.

Реклама

По словам губернатора, речь идет и о масштабных проектах, и о тех, где объем работ меньше, но всегда важна каждая деталь.

Реклама

Я рад, что наши жители всегда активно участвуют в голосованиях по благоустройству: за последний год это 300 тысяч человек, а изменения коснулись 3,2 миллиона человек.

С начала года преобразились парк усадьбы Крафта в Королеве, набережная Живописной бухты в Одинцове, фонтанная площадь в Ногинске, Центральный парк в Пушкино и многие другие места отдыха.

Вместе с тем установили около 200 современных детских игровых городков и обустроили пять скейт-площадок.

На этом благоустройство не закончится — в 2023 году оно коснется еще 60 территорий Подмосковья.

Они все должны быть завершены в срок, чтобы уже в следующем году в этих парках, на площадях и в аллеях кипела жизнь, гуляли и отдыхали люди Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области добавил, что регион отправил на президентский конкурс шесть новых заявок на благоустройство в Красногорске, Сергиевом Посаде, Павловском Посаде, Ступине, Егорьевске и Волоколамске.