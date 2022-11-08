08 ноября 2022, 13:32
«Чтобы кипела жизнь и отдыхали люди». Воробьев — о благоустройстве 60 парков и площадей Подмосковья
Губернатор Воробьев рассказал о благоустройстве 60 парков и площадей Подмосковья
С января изменился облик 48 парков, скверов, площадей, улиц и пляжей Подмосковья. Их преобразили и сделали комфортными для отдыха. Количество благоустроенных мест вырастет до 60 к концу ноября, отметил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Мы продолжаем благоустраивать Подмосковье. В этом году работы вели на 60 объектах: 48 из них открыли, а 12 откроем до конца месяца», — рассказал он.
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По словам губернатора, речь идет и о масштабных проектах, и о тех, где объем работ меньше, но всегда важна каждая деталь.
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Я рад, что наши жители всегда активно участвуют в голосованиях по благоустройству: за последний год это 300 тысяч человек, а изменения коснулись 3,2 миллиона человек.
С начала года преобразились парк усадьбы Крафта в Королеве, набережная Живописной бухты в Одинцове, фонтанная площадь в Ногинске, Центральный парк в Пушкино и многие другие места отдыха.
Вместе с тем установили около 200 современных детских игровых городков и обустроили пять скейт-площадок.
На этом благоустройство не закончится — в 2023 году оно коснется еще 60 территорий Подмосковья.
Они все должны быть завершены в срок, чтобы уже в следующем году в этих парках, на площадях и в аллеях кипела жизнь, гуляли и отдыхали люди
Андрей Воробьев.
Губернатор Московской области добавил, что регион отправил на президентский конкурс шесть новых заявок на благоустройство в Красногорске, Сергиевом Посаде, Павловском Посаде, Ступине, Егорьевске и Волоколамске.
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