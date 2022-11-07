Около 60 общественных пространств Подмосковья благоустроят в 2023 году | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 14:27 Около 60 общественных пространств Подмосковья благоустроят в 2023 году Министр Хайкин сообщил о планах по благоустройству территорий в Подмосковье в 2023 году

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В Подмосковье в 2023 году намерены благоустроить еще 60 общественных мест. В их число входят 19 пешеходных зон, 18 скверов, 13 парков и 10 набережных, доложил глава Минблагоустройства области Михаил Хайкин на заседании правительства. Еще 60 объектов приведут в порядок в течение следующего года.

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Среди мест, которые попали в программу на следующий год, — набережная озера Сенеж в Солнечногорске. Ее продлят в рамках пятого этапа благоустройства. Также в Люберцах новый облик получит парк «Наташинские пруды», в Долгопрудном — Центральный парк, а в Егорьевске — парк 200-летия. К лету для посетителей откроют Центральный парк в Раменском, парк «Взлет» в Домодедове и Парк имени Толстого в Химках.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что эти места пользуются особенной популярностью у жителей региона, поэтому им будет очень приятно посещать их после преображения.

Все эти места очень популярны. Я очень надеюсь, что программу 2023 года выполнят в срок и качественно Андрей Воробьев губернатор.

Итоги года

Жители Подмосковья отдали почти 300 тысяч голосов за территории для благоустройства в этом году. По их решению в регионе преобразят 60 мест, из которых 48 уже получили новый облик.

«Изменения коснулись более трех миллионов человек. Это 16 пешеходных зон и площадей, 19 скверов, 12 парков и набережных, 13 функциональных зон в парках», — напомнил Хайкин.

До конца ноября благоустроят еще 12 территорий. Работы на них уже вышли на финишную прямую. Это восемь зон в парках, где появятся игровые площадки и теневые навесы, а также пять скейт-парков — в Домодедове, Люберцах, Дмитрове, Воскресенске и Дубне.

В этом году в области также появились 199 детских площадок по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Их оборудовали системой видеонаблюдения. По словам Хайкина, это обязательная составляющая любой детской площадки.

«Там основные новинки этого года — 48 игровых элементов. Специальные карусели, фигуры для лазания, канатные конструкции и не только», — отметил глава Минблагоустройства.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о перспективах преображения городов Подмосковья. Они появились благодаря расширению президентского проекта благоустройства малых городов.